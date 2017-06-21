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https://sport.mail.ru/news/boxing/30145377/
21 июня 2017, 15:23 | Бокс | ТАСС

Россиянин Егоров вышел в полуфинал чемпионата Европы по боксу

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский боксер Василий Егоров вышел в полуфинал чемпионата Европы в весовой категории до 49 кг. Турнир проходит в Харькове.

Российский боксер единогласным решением судей одержал победу над украинцем Назаром Куротчиным. Соперник Егорова по полуфиналу, который пройдет 23 июня, определится в поединке турка Мухаммета Унлу и белоруса Евгения Кармильчика.

Егоров стал первым российским боксером, который обеспечил себе медаль турнира. Бронза будет вручаться боксерам, проигравшим в полуфинале.

Чемпионат Европы завершится 24 июня.
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МОСКВА, 21 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Ситуация с возможными провокациями во время боя между российским спортсменом Петром Хамуковым и украинцем Александром Хижняком в четвертьфинале чемпионата Европы, проходящего в Харькове, находится под контролем организаторов, представителей Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) и Европейской конфедерации бокса (EABA), заявил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
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