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https://sport.mail.ru/news/boxing/30145170/
21 июня 2017, 14:59 | Бокс | Vesti.kz

Стангрит: Если на бой Головкин — «Канело» распродадут весь зал, то только на билетах будет более 20 миллионов

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит рассказал о том, что организаторы только на билетах боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом могут заработать более 20 миллионов долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок пройдет 16 сентября в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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«Я так понимаю, что если на бой Головкин — “Канело” распродадут весь зал, то на одних только билетах заработают более 20 миллионов долларов», — написал Стангрит в своем твиттере.

Напомним, что билеты на один из самых долгожданных поединков в боксе можно будет купить в четверг, 22 июня, начиная с 23:00 по времени Астаны. Они будут продаваться по цене 300, 500, 700, 800, 1500, 2000, 2500 и 5000 долларов.

Сам бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону в поединке будут стоять титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, принадлежащие казахстанскому боксеру. В США этот бой будет показан по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.

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