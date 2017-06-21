Стангрит: Если на бой Головкин — «Канело» распродадут весь зал, то только на билетах будет более 20 миллионов
Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит рассказал о том, что организаторы только на билетах боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом могут заработать более 20 миллионов долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Я так понимаю, что если на бой Головкин — “Канело” распродадут весь зал, то на одних только билетах заработают более 20 миллионов долларов», — написал Стангрит в своем твиттере.
Напомним, что билеты на один из самых долгожданных поединков в боксе можно будет купить в четверг, 22 июня, начиная с 23:00 по времени Астаны. Они будут продаваться по цене 300, 500, 700, 800, 1500, 2000, 2500 и 5000 долларов.
Сам бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на арене
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