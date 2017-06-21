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«Я так понимаю, что если на бой Головкин — “Канело” распродадут весь зал, то на одних только билетах заработают более 20 миллионов долларов», — написал Стангрит в своем твиттере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Я так понимаю, что если на бой <a href="https://twitter.com/hashtag/CaneloGGG?src=hash">#CaneloGGG</a> распродадут весь зал, то на одних только билетах заработают более $20 миллионов. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81?src=hash">#бокс</a></p>— Григорий Стангрит (@GPStangrit) <a href="https://twitter.com/GPStangrit/status/877265587336032256">20 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, что билеты на один из самых долгожданных поединков в боксе можно будет купить в четверг, 22 июня, начиная с 23:00 по времени Астаны. Они будут продаваться по цене 300, 500, 700, 800, 1500, 2000, 2500 и 5000 долларов.