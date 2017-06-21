Промоутер: Я сделаю все, чтобы Канат Ислам стал чемпионом мира
Промоутер казахстанского боксера Каната Ислама (24−0, 18 КО) Нельсон Лопес рассказал о планах по раскрутке подопечного, передает корреспондент Vesti.kz.
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— Для меня большая радость приехать в очередной раз в Казахстан. Я живу в ожидании большого боя 9 сентября. Хотел бы поблагодарить за поддержку проведения этого боя. Мы будем работать над этим и сделаем все, чтобы Канат стал чемпионом мира, — сказал Лопес.
— Когда будут завершены переговоры по организации боя с Джеймсом Кирклендом?
— Переговоры идут, но, как они будут завершены и когда это произойдет, я точно сказать не могу. Но Канат готов выйти пройти любого чемпиона мира. Организацией такого боя мы и занимаемся.
Ранее Лопес рассказал о финансовых вопросах в организации боев для Каната Ислама и поведал о тех, кто может выйти в андеркарте вечера бокса 9 сентября в Астане.
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