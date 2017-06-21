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21 июня 2017, 14:30 | Бокс | Чемпионат.com

Александр Усик, вероятнее всего, выступит во Всемирной боксёрской суперсерии

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александр Усик, вероятнее всего, примет участие в турнире Всемирной боксёрской суперсерии, об основании которой было объявлено в марте этого года.

Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель USA Today Марк Коппинджер.

«Том Леффлер сказал, что, скорее всего, Усик выступит на турнире WBSS. Отличные новости», — написал Коппинджер.

Всемирная боксёрская суперсерия была основана немецким промоутером Калле Зауэрландом и его американским коллегой Ричардом Шафером в сотрудничестве с европейскими бизнесменами. Призовой фонд ежегодного турнира составляет $ 50 млн.
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