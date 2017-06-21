Меры безопасности будут усилены на ЧЕ по боксу во время боя россиянина и украинца
МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Организаторы чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове, усилят меры безопасности во время четвертьфинального боя между россиянином Петром Хамуковым и украинцем Александром Хижняком. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Федерации бокса России.
«Организаторы усилили меры безопасности, потому что встречаются российский и местный боксер», — сообщил собеседник агентства.
Четвертьфинальный бой чемпионата в весовой категории до 75 кг между Хамуковым и Хижняком состоится в среду в 14:30 мск. Россиянин является действующим чемпионом Европы в данном весе.
Турнир завершится 24 июня.
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