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https://sport.mail.ru/news/boxing/30144485/
21 июня 2017, 14:18 | Бокс | ТАСС

Меры безопасности будут усилены на ЧЕ по боксу во время боя россиянина и украинца

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Организаторы чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове, усилят меры безопасности во время четвертьфинального боя между россиянином Петром Хамуковым и украинцем Александром Хижняком. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

«Организаторы усилили меры безопасности, потому что встречаются российский и местный боксер», — сообщил собеседник агентства.

Четвертьфинальный бой чемпионата в весовой категории до 75 кг между Хамуковым и Хижняком состоится в среду в 14:30 мск. Россиянин является действующим чемпионом Европы в данном весе.

Турнир завершится 24 июня.
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