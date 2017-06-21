Меры безопасности будут усилены на ЧЕ по боксу во время боя россиянина и украинца

«Организаторы усилили меры безопасности, потому что встречаются российский и местный боксер», — сообщил собеседник агентства.

Четвертьфинальный бой чемпионата в весовой категории до 75 кг между Хамуковым и Хижняком состоится в среду в 14:30 мск. Россиянин является действующим чемпионом Европы в данном весе.

Турнир завершится 24 июня.