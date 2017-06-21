Канат Ислам ведет переговоры с HBO
Казахстанский боксер Канат Ислам рассказал о переговорах с американским телеканалом HBO, пишет Sports.kz.
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— Джеймс Киркленд в прошлом боксировал с Саулем Альваресом. Это боксер телеканала HBO, с которым мы сейчас также ведем переговоры о том, чтобы сотрудничать с ними. Я готов боксировать со всеми. Переговоры идут, и об их итогах вы узнаете позже, — сказал Ислам.
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