Канат Ислам ведет переговоры с HBO

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— Джеймс Киркленд в прошлом боксировал с Саулем Альваресом. Это боксер телеканала HBO, с которым мы сейчас также ведем переговоры о том, чтобы сотрудничать с ними. Я готов боксировать со всеми. Переговоры идут, и об их итогах вы узнаете позже, — сказал Ислам.