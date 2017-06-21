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https://sport.mail.ru/news/boxing/30144252/
21 июня 2017, 14:05 | Бокс | УНИАН

Ломаченко вошел в пятерку лучших боксеров мира по версии The Ring

Украинский боксер Василий Ломаченко включен в Топ-5 лучших боксеров-профессионалов рейтинга вне зависимотсти от весовых категорий авторитетного американского журнала The Ring.

Американское издание поставило украинца на 5-е место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Увеличить
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Чемпион мира в полулёгком весе по версии WBO (2014—2016) и во втором полулёгком весе по версии WBO (2016 — н.в.) на данный момент провел на профессионаьном ринге 9 боев, 8 из которых выиграл (одна ничья).

Возглавляет список Андре Уорд (США). Следом за ним идут Геннадий Головкин (Казахстан), Роман Гонсалес (Никарагуа) и Теренс Кроуфорд (США).

Свой следующий бой Ломаченко должен провести с мексиканцем Орландо Салидо. Дата и место проведения боя до подписания контракта не разглашаются.
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