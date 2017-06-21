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21 июня 2017, 13:45 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Тони Белью бросил вызов Андре Уорду

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC британец Тони Белью выразил заинтересованность в поединке с Андре Уордом.

«Он действительно крут. И если Уорд будет заинтересован в таком поединке, я был бы рад провести его. Он отличный боец и я его уважаю. Уорд очень силен в том, что он делает в ринге. Но я представитель первого тяжелого веса, и также могу претендовать на бои с ведущими «супертяжами». Для меня нет никакой проблемы договориться с Уордом, — цитирует Белью Sky Sports.
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