Тони Белью бросил вызов Андре Уорду

«Он действительно крут. И если Уорд будет заинтересован в таком поединке, я был бы рад провести его. Он отличный боец и я его уважаю. Уорд очень силен в том, что он делает в ринге. Но я представитель первого тяжелого веса, и также могу претендовать на бои с ведущими «супертяжами». Для меня нет никакой проблемы договориться с Уордом, — цитирует Белью Sky Sports.