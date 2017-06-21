Канат Ислам: Мы, казахи, любим критиковать, и критика делает нас только сильнее
Казахстанский
боксер-профессионал Канат Ислам рассказал о подготовке к поединку против американца Джеймса Киркленда, который может состояться 9 сентября в Астане.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Для меня огромная честь — иметь возможность провести такой важный поединок на родной земле. Я всегда говорил о том, что моей главной целью является оправдание доверия наших болельщиков. Предстоящий поединок будет непростым. Я отдам все силы, чтобы добиться победы и вновь порадовать казахстанцев.
— Какие у Вас впечатления от посещения выставки ЭКСПО 2017, которая проходит в эти дни в Астане?
— Самые положительные. Складывается впечатление, что вы побывали во всем мире. Хотел бы поблагодарить Главу государства, который стал инициатором проведения такого большого события в Казахстане.
— Известно, что Джеймс Киркленд — левша. Как Вы собираетесь его нокаутировать?
— Мы еще ведем переговоры с этим соперником. Вопрос с ним решится скоро.
— Нет ли у Вас мыслей сменить промоутера?
— Я работаю с этим промоутером не первый год. Он работал со мной с тех дней, когда я только начал свой путь в профессионалах. А разрывать с ним отношения сейчас, когда уже есть победы, — это неправильно. Победы никогда не приходят за один день. Это долгий путь.
— Можно ли было завершить бой против Норберто Гонсалеса ранее, не доводя дело до финального гонга?
— Мексиканец — очень опытный боец. Это бокс — тут никогда нельзя предположить, каким будет бой. В этом поединке мне было важно отработать все двенадцать раундов, чтобы проверить свои силы перед более тяжелыми и важными боями.
— Не думали ли Вы о том, чтобы в будущем сняться в кино?
— Я боксер, и хотел бы связывать свою жизнь именно с боксом. Кино — это пока не для меня.
— Ряд казахстанских специалистов часто критикует Вас за то, что Вам подбирают слабых соперников. Что Вы об этом скажете?
— Мы, казахи, любим критиковать, и критика делает нас только сильнее. Я не считаю, что
— Что Вы думаете о поединке Геннадия Головкина против Сауля Альвареса?
— Этого боя ждет весь мир. Головкин стал батыром, которого знают во всем мире. Ему точно не будет легко. Считаю, что бой может продлиться все двенадцать раундов. Я верю в победу Геннадия и хочу пожелать ему удачи!
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter