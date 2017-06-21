Билли Джо Сондерс: Головкин и Альварес избегали меня по одной причине

— Думаю, что они оба [Головкин и Сауль Альварес] избегали меня по одной причине. Они стараются сделать большой поединок между собой, и знают, что перед этим драться со мной было бы очень-очень рискованно. Наш бой с Головкиным сорвался потому, что они начали переговоры с «Канело», который отрастил себе яйца. Надеюсь, я встречусь с победителем, — заявил британец, которого цитирует Boxingscene.com.