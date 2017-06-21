Билли Джо Сондерс: Головкин и Альварес избегали меня по одной причине
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс объяснил причину срыва летнего боя с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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— Думаю, что они оба [Головкин и Сауль Альварес] избегали меня по одной причине. Они стараются сделать большой поединок между собой, и знают, что перед этим драться со мной было бы
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