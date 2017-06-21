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https://sport.mail.ru/news/boxing/30143677/
21 июня 2017, 13:24 | Бокс | Sports.kz

Билли Джо Сондерс: Головкин и Альварес избегали меня по одной причине

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс объяснил причину срыва летнего боя с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс объяснил причину срыва летнего боя с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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— Думаю, что они оба [Головкин и Сауль Альварес] избегали меня по одной причине. Они стараются сделать большой поединок между собой, и знают, что перед этим драться со мной было бы очень-очень рискованно. Наш бой с Головкиным сорвался потому, что они начали переговоры с «Канело», который отрастил себе яйца. Надеюсь, я встречусь с победителем, — заявил британец, которого цитирует Boxingscene.com.

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