Котто предлагали 5 миллионов долларов за бой с Исламом

— Все избегают Каната Ислама, потому что он — один из лучших. Сейчас Котто будет биться за титул, но в будущем думаю, что мы предложим ему бой с Исламом. Они не хотят драться за 100 тысяч долларов. А Мигель Котто хочет 12 миллионов за бой. Мы предлагали ему пять миллионов. У нас нет другого выбора, кроме как продолжать свой путь к большим титулам и боям, — сказал Нельсон.