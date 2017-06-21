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21 июня 2017, 13:23 | Бокс | Sports.kz

Котто предлагали 5 миллионов долларов за бой с Исламом

Промоутер Каната Ислама Нельсона Лопес рассказал о том, что команда казахстанского боксера хочется встретиться с пуэрториканцем Мигелем Котто, пишет Sports.kz.

Промоутер Каната Ислама <span class=error>Нельсона</span> <span class=error>Лопес</span> рассказал о том что команда казахстанского боксера хочется встретиться с <span class=error>пуэрториканцем</span> <span class=error>Мигелем</span> <span class=error>Котто</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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— Все избегают Каната Ислама, потому что он — один из лучших. Сейчас Котто будет биться за титул, но в будущем думаю, что мы предложим ему бой с Исламом. Они не хотят драться за 100 тысяч долларов. А Мигель Котто хочет 12 миллионов за бой. Мы предлагали ему пять миллионов. У нас нет другого выбора, кроме как продолжать свой путь к большим титулам и боям, — сказал Нельсон.

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