8 июля Сондерс должен был провести защиту в бою с Автандилом Хурцидзе, однако этот поединок был отменён из-за ареста грузинского боксёра в Нью-Йорке по подозрению в связях с русской мафией. Теперь британец подыскивает нового соперника, и Лемье является одним из наиболее вероятных оппонентов.



«Я не могу дождаться момента, когда заставлю тебя истекать кровью и заберу твой пояс. Я собираюсь уничтожить тебя», — написал Лемье в своём «твиттере», обращаясь к Сондерсу.