Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30143408/
21 июня 2017, 13:13 | Бокс | Чемпионат.com

Лемье — Сондерсу: Не могу дождаться возможности уничтожить тебя

Канадский боксёр Давид Лемье выразил желание как можно скорее встретиться с обладателем титула чемпиона мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом.

8 июля Сондерс должен был провести защиту в бою с Автандилом Хурцидзе, однако этот поединок был отменён из-за ареста грузинского боксёра в Нью-Йорке по подозрению в связях с русской мафией. Теперь британец подыскивает нового соперника, и Лемье является одним из наиболее вероятных оппонентов.

«Я не могу дождаться момента, когда заставлю тебя истекать кровью и заберу твой пояс. Я собираюсь уничтожить тебя», — написал Лемье в своём «твиттере», обращаясь к Сондерсу.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?