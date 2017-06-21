Лемье — Сондерсу: Не могу дождаться возможности уничтожить тебя
Канадский боксёр Давид Лемье выразил желание как можно скорее встретиться с обладателем титула чемпиона мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом.
8 июля Сондерс должен был провести защиту в бою с Автандилом Хурцидзе, однако этот поединок был отменён
«Я не могу дождаться момента, когда заставлю тебя истекать кровью и заберу твой пояс. Я собираюсь уничтожить тебя», — написал Лемье в своём «твиттере», обращаясь к Сондерсу.
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