Канат Ислам ответил на вопрос о смене промоутера

— Я работаю с ним не первый год. Он работал со мной с тех дней, когда я только начал свой путь. А разрывать с ним отношения сейчас, когда уже есть победы — это неправильно. Победы никогда не приходят за один день. Это долгий путь, — сказал Ислам.