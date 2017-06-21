Канат Ислам ответил на вопрос о смене промоутера
Казахстанский боксер Канат Ислам рассказал о нежелании менять промоутера, пишет Sports.kz.
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— Я работаю с ним не первый год. Он работал со мной с тех дней, когда я только начал свой путь. А разрывать с ним отношения сейчас, когда уже есть победы — это неправильно. Победы никогда не приходят за один день. Это долгий путь, — сказал Ислам.
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