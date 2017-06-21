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— Этого боя ждет весь мир. Головкин — стал батыром, которого знают во всем мире. Головкину точно не будет легко. Считаю, что бой может продлиться все двенадцать раундов. Я верю, в победу Геннадия и хочу пожелать ему удачи, — сказал Ислам.