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https://sport.mail.ru/news/boxing/30143405/
21 июня 2017, 13:12 | Бокс | Sports.kz

Канат Ислам сделал прогноз на бой Головкин — Альварес

Казахстанец Канат Ислам высказал свое мнение о поединке Геннадия Головкина против Сауля Альвареса, пишет Sports.kz.

<span class=error>Казахстанец</span> Канат Ислам высказал свое мнение о поединке Геннадия <span class=error>Головкина</span> против <span class=error>Сауля</span> Альвареса пишет Sports.kz. Увеличить
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— Этого боя ждет весь мир. Головкин — стал батыром, которого знают во всем мире. Головкину точно не будет легко. Считаю, что бой может продлиться все двенадцать раундов. Я верю, в победу Геннадия и хочу пожелать ему удачи, — сказал Ислам.

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