Полный кард турнира

Бой в супертяжелом весе за вакантный титул WBO International. Александр Поветкин (Россия) (31−1, 23 КО) — Андрей Руденко (Украина) (31−2, 19 КО), 12 раундов.



Рейтинговый бой в первом полусреднем весе. Эдуард Трояновский (Россия) (25−1, 22 КО) — Микеле Ди Рокко (Италия) (41−2, 18 КО), 10 раундов.



Бой в полулегком весе. Валерий Третьяков (Россия) (10−0, 4 КО) — Руслан Берчук (Россия) (11−7, 4 КО), 10 раундов.



Бой в полусреднем весе. Сергей Лубкович (Россия) (5−0, 4 КО) — Максим Чурбанов (Россия) (6−2, 0 КО), 8 раундов.



Бой в полулегком весе. Евгений Смирнов (Россия) (9−0, 2КО) — Андрей Исаев (Белоруссия) (30−8, 9 КО), 8 раундов.



Бой в первом тяжелом весе. Алексей Егоров (Россия) (2−0, 1 КО) — Карлос Насименто (Бразилия) (15−4, 11 КО), 8 раундов.



Бой в супертяжёлом весе. Андрей Афонин (Россия) (3−0, 2 КО) — ТВА, 8 раундов.



Бой в первом полусреднем весе. Светлана Кулакова (Россия) (11−0, 1 КО) — Агнесс Мтимаиканена (Малави) (5−3, 0 КО), 10 раундов.