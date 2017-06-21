Головкин ответил, будет ли смотреть бой Мэйвезер — Макгрегор
Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин считает, что к бою Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора не стоит относиться серьезно, сообщает Sports.kz.
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— Это веселый бой. Макгрегор не боксер, это просто шоу. Это как поединок супергероев. Кто победит: Супермэн или Железный человек? Буду ли я его смотреть? Если будет время, то может быть, — поделился с The Wall Street Journal Геннадий.
Поединок Мэйвезера и Макгрегора запланирован на 26 августа.
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