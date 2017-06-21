К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Это веселый бой. Макгрегор не боксер, это просто шоу. Это как поединок супергероев. Кто победит: Супермэн или Железный человек? Буду ли я его смотреть? Если будет время, то может быть, — поделился с The Wall Street Journal Геннадий.

Поединок Мэйвезера и Макгрегора запланирован на 26 августа.