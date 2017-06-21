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21 июня 2017, 12:47 | Бокс | Sports.kz

Головкин ответил, будет ли смотреть бой Мэйвезер — Макгрегор

Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин считает, что к бою Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора не стоит относиться серьезно, сообщает Sports.kz.

Чемпион мира в среднем весе Геннадий <span class=error>Головкин</span> считает что к бою <span class=error>Флойда</span> Мэйвезера и <span class=error>Конора</span> Макгрегора не стоит относиться серьезно сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Это веселый бой. Макгрегор не боксер, это просто шоу. Это как поединок супергероев. Кто победит: Супермэн или Железный человек? Буду ли я его смотреть? Если будет время, то может быть, — поделился с The Wall Street Journal Геннадий.

Поединок Мэйвезера и Макгрегора запланирован на 26 августа.

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