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https://sport.mail.ru/news/boxing/30142673/
21 июня 2017, 12:36 | Бокс | Vesti.kz

Жанат Жакиянов рассказал о спарринге со своим следующим соперником

Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе казахстанский боксер Жанат Жакиянов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о спарринге со своим возможным соперником британцем Райаном Барнеттом, владеющим чемпионским поясом IBF в той же категории.

О поединке с чемпионом IBF Райаном Барнеттом будет объявлено уже скоро. Увеличить
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— Сейчас мой менеджер Филлип Фондю ведет с ними переговоры по бою. Осталось уладить нюансы по дате. В последнем его бою, говорят, было сильное рассечение. Это тоже нужно учитывать. Поединок, скорее всего, пройдет в Белфасте, Северной Ирландии. Мы объявим об этом уже скоро, — отметил Жакиянов.

— Посмотрели его?

— Да, смотрели его. Мы четыре года назад спарринг с ним проводили. Работали как обычно. Никто не старался выиграть. Насколько я помню, он быстрый парень, однако ничего особенного. Это было тогда, сейчас все может быть по-другому. Как человек он нормальный парень. Мне понравился.

Ранее менеджер Жакиянова Филипп Фондю сообщил, что объединительный бой с Барнеттом может состояться в конце сентября.

Добавим, что 10 июня Барнетт в бою за титул IBF победил англичанина Ли Хэскинса. Латиноамериканский журналист Армандо Мендоза предполагал, что следующим соперником Жакиянова станет именно Хаскинс.

Напомним, Жакиянов 11 февраля в Толедо (США) победил американца Роуши Уоррена раздельным решением судей и завоевал два пояса — WBA (Super) и IBO в легчайшем весе. Однако от титула IBO команда отказалась еще до поединка.

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