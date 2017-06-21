Жанат Жакиянов рассказал о спарринге со своим следующим соперником

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— Сейчас мой менеджер Филлип Фондю ведет с ними переговоры по бою. Осталось уладить нюансы по дате. В последнем его бою, говорят, было сильное рассечение. Это тоже нужно учитывать. Поединок, скорее всего, пройдет в Белфасте, Северной Ирландии. Мы объявим об этом уже скоро, — отметил Жакиянов.

— Посмотрели его?

— Да, смотрели его. Мы четыре года назад спарринг с ним проводили. Работали как обычно. Никто не старался выиграть. Насколько я помню, он быстрый парень, однако ничего особенного. Это было тогда, сейчас все может быть по-другому. Как человек он нормальный парень. Мне понравился.

Ранее менеджер Жакиянова Филипп Фондю сообщил, что объединительный бой с Барнеттом может состояться в конце сентября.

Добавим, что 10 июня Барнетт в бою за титул IBF победил англичанина Ли Хэскинса. Латиноамериканский журналист Армандо Мендоза предполагал, что следующим соперником Жакиянова станет именно Хаскинс.

Напомним, Жакиянов 11 февраля в Толедо (США) победил американца Роуши Уоррена раздельным решением судей и завоевал два пояса — WBA (Super) и IBO в легчайшем весе. Однако от титула IBO команда отказалась еще до поединка.