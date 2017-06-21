Американский журналист считает, что Кирклэнду нужны деньги, которые бой с Исламом дать не может

— Поединок с Кирклэндом мог бы стать хорошим боем для Ислама. Он наверняка победит в нем. Кирклэнд имеет признание в Северной Америке и, похоже, остро нуждается в деньгах. Однако за бой с Исламом он не получил бы много денег. Чтобы получить много, Кирклэнду надо драться с боксером с более узнаваемым именем. По этому поводу были разговоры о Котто.



Я был бы удивлен, если б такой бой состоялся. Было бы здорово, если бы это произошло, но я в этом сомневаюсь. Оппонент, которого я вижу в качестве хорошего соперника для Ислама, — это кто-то вроде Джона Томпсона или Вилли Нельсона, — сказал Сикинс.