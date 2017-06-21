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https://sport.mail.ru/news/boxing/30141707/
21 июня 2017, 11:26 | Бокс | Sports.kz

Американский журналист считает, что Кирклэнду нужны деньги, которые бой с Исламом дать не может

Обозреватель событий в мире бокса Bleacher Report Бриггс Сикинс поделился со Sports.kz своим мнением относительно возможного боя Каната Ислама с американцем Джеймсом Кирклэндом.

Обозреватель событий в мире бокса Bleacher Report <span class=error>Бриггс</span> <span class=error>Сикинс</span> поделился со Sports.kz своим мнением относительно возможного боя Каната Ислама с американцем Джеймсом Кирклэндом. Увеличить
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— Поединок с Кирклэндом мог бы стать хорошим боем для Ислама. Он наверняка победит в нем. Кирклэнд имеет признание в Северной Америке и, похоже, остро нуждается в деньгах. Однако за бой с Исламом он не получил бы много денег. Чтобы получить много, Кирклэнду надо драться с боксером с более узнаваемым именем. По этому поводу были разговоры о Котто.

Я был бы удивлен, если б такой бой состоялся. Было бы здорово, если бы это произошло, но я в этом сомневаюсь. Оппонент, которого я вижу в качестве хорошего соперника для Ислама, — это кто-то вроде Джона Томпсона или Вилли Нельсона, — сказал Сикинс.

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