Американский журналист считает, что Кирклэнду нужны деньги, которые бой с Исламом дать не может
Обозреватель событий в мире бокса Bleacher Report Бриггс Сикинс поделился со Sports.kz своим мнением относительно возможного боя Каната Ислама с американцем Джеймсом Кирклэндом.
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Видимо, что-то случилось...
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— Поединок с Кирклэндом мог бы стать хорошим боем для Ислама. Он наверняка победит в нем. Кирклэнд имеет признание в Северной Америке и, похоже, остро нуждается в деньгах. Однако за бой с Исламом он не получил бы много денег. Чтобы получить много, Кирклэнду надо драться с боксером с более узнаваемым именем. По этому поводу были разговоры о Котто.
Я был бы удивлен, если б такой бой состоялся. Было бы здорово, если бы это произошло, но я в этом сомневаюсь. Оппонент, которого я вижу в качестве хорошего соперника для Ислама, — это
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