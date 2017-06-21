Фанаты Головкина и Альвареса устроили шоу на пресс-конференции в Нью-Йорке
На
пресс-конференции Геннадия Головкина и Сауля Альвареса в Нью-Йорке состоялся импровизированный баттл фанатов боксеров, сообщает Sports.kz.
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На сцену были приглашены по два болельщика каждого из бойцов. Промоутер Оскар Де Ла Хойя спросил, почему они поддерживают того или иного спортсмена. Двое фанатов «Канело» ответили, что ставят на него потому что он сильнее и у него «больше яйца».
В свою очередь поддерживающие GGG сказали, что казахстанец имеет более сильный удар, добавив, что ожидают его победы нокаутом в девятом раунде.
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