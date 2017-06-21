Фанаты Головкина и Альвареса устроили шоу на пресс-конференции в Нью-Йорке

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На сцену были приглашены по два болельщика каждого из бойцов. Промоутер Оскар Де Ла Хойя спросил, почему они поддерживают того или иного спортсмена. Двое фанатов «Канело» ответили, что ставят на него потому что он сильнее и у него «больше яйца».

В свою очередь поддерживающие GGG сказали, что казахстанец имеет более сильный удар, добавив, что ожидают его победы нокаутом в девятом раунде.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/auidhKjz3j0?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>