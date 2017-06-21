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21 июня 2017, 11:06 | Бокс | Sports.kz

Фанаты Головкина и Альвареса устроили шоу на пресс-конференции в Нью-Йорке

На пресс-конференции Геннадия Головкина и Сауля Альвареса в Нью-Йорке состоялся импровизированный баттл фанатов боксеров, сообщает Sports.kz.

На <nobr>пресс-конференции</nobr> Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Сауля</span> Альвареса в <nobr>Нью-Йорке</nobr> состоялся импровизированный <span class=error>баттл</span> фанатов боксеров сообщает Sports.kz. Увеличить
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На сцену были приглашены по два болельщика каждого из бойцов. Промоутер Оскар Де Ла Хойя спросил, почему они поддерживают того или иного спортсмена. Двое фанатов «Канело» ответили, что ставят на него потому что он сильнее и у него «больше яйца».

В свою очередь поддерживающие GGG сказали, что казахстанец имеет более сильный удар, добавив, что ожидают его победы нокаутом в девятом раунде.

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Перед пресс-конференцией Головкина и Альвареса в Нью-Йорке презентовали фильм «Я — бокс»

В Нью-Йорке состоялась премьера документального фильма «Я — бокс», посвященного легендам данного вида спорта, а также грядущему противостоянию Геннадия Головкина и Сауля Альвареса 16 сентября, сообщает Sports.kz.
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