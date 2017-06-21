Команда Жакиянова завершает переговоры об объединительном бое в сентябре

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«На самом деле, я сейчас нахожусь в заключительной стадии переговоров с Эдди Хирном. Суть обсуждений — объединительный бой за титулы WBA и IBF между Жанатом и Райаном Барнеттом, который будет проходить в Белфасте, и, скорее всего, в конце сентября.

Я так и не получил каких-либо конкретных предложений для защиты титула в Казахстане. Все было на стадии слухов, но ничего конкретного. Поэтому мы будем двигаться вперед.

Есть также несколько других предложений. Например, от команды французского боксера Убаали, которого представляет Ричард Шаффер (экс-генеральный директор Golden Boy — прим. ред) и при поддержке Canal +. Однако, я считаю, что на данном этапе для карьеры Жаната полезнее именно объединение титулов. Совсем скоро я смогу уже официально анонсировать следующий бой Жакиянова, — сообщил Фондю.

Напомним, Жакиянов 11 февраля в Толедо (США) победил американца Роуши Уоррена раздельным решением судей и завоевал два пояса — WBA (Super) и IBO в легчайшем весе. Однако от титула IBO команда отказалась еще до поединка.

Также, после победы Барнетта над Хаскинсом, Эдди Хирн сообщил, что хочет организовать объединительный бой с казахстанцем.