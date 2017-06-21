Менеджер рассказал о дальнейших планах Жаната Жакиянова

— Правила и положения WBA очень ясны. Жанат стал чемпионом Европы EBU в апреле 2014 года в Великобритании. Затем он выиграл титул WBA International в бою против Гектора Гузмана в мае 2015-го. 7 ноября того же года победил в Монако действующего временного чемпиона WBA Йонфреза Парехо. После этого ZZ был назначен обязательным претендентом на титул Суперчемпиона WBA, которым владел Роши Уоррен, и выиграл его 10 февраля 2017 года в Толедо.



Таким образом, сейчас у Жаната есть 18 месяцев, чтобы провести добровольную защиту своего титула или провести объединительный бой с чемпионом Мира по версии другой признанной организации — IBF, WBC или WBO, в зависимости от того, какая возможность будет лучше для его карьеры и его популярности. Только через 18 месяцев WBA назначит ему кого-то для обязательной защиты титула.



Таким образом, я на самом деле рассматриваю, что может быть наилучшей возможностью для Жаната, и есть несколько вариантов, которые следует учитывать. Это может быть защита в Астане 30 августа, если предложение будет подтверждено, против соперника, которого я выберу по согласованию с моим партнером и юрисконсультом Леоном Маргулесом. В таком случае, очевидно, Жанат скоро отправится в США, чтобы начать подготовку в своем тренировочном лагере во Флориде. Еще одной возможностью был бы объединительный бой с чемпионами IBF или WBC. Но поскольку у них обоих имеются на данный момент контрактные обязательства (чемпион IBF Ли Хаскинс проводит защиту против Райана Бурнетта в начале июня в Белфасте, а чемпион WBC Шинсуке Яманака должен в ближайшее время получить обязательного претендента на свой титул WBC). В любом случае, через несколько дней я намерен предложить Жанату отправиться в Форт-Лодердейл во Флориде, где находится тренировочный лагерь Warrior, чтобы набрать форму.



А до этого пояс Суперчемпиона WBA, который Жанат выиграл в своем бою у Роши Уоррена, должен быть нами получен — сейчас он в пути, — и я намерен прилететь в Казахстан, чтобы представить его и организовать для этой цели пресс-конференцию Жаната Жакиянова, — сказал Фонду.