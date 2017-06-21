Промоутер: Шанс отмены результата боя Уорд-Ковалев невысок

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«Мы должны попытаться. Я не говорю, что у нас большой шанс на победу. Но мы хотя бы должны это сделать. В конце была комбинация из трех ударов, и только один из них был легальным. Последний раз я видела подобное, когда Варгас дрался с Тринидадом.

На мой взгляд, мои бойцы [Ковалев и Варгас] должны были отвечать таким же образом. Но у меня возникает вопрос. Если бы Сергей ударил Уорда ниже пояса таким же вопиющим образом, не был бы он дисквалифицирован? Рефери должен защищать боксера, и мне кажется, что он вообще не защищал Сергея", — сказала Дува.

Напомним, стала известна статистика ударов боя Ковалев — Уорд, согласно которой россиянин лидировал на момент остановки боя, в котором ему было засчитано поражение техническим нокаутом.