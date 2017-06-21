Альварес не желает биться за титул WBC в поединке с Головкиным

Регламент IBF предусматривает повторное взвешивание боксёров на следующий день после официальной церемонии взвешивания, и перевес в этот день не должен составлять более 10 фунтов (4,5 кг) от лимита категории.



«Мы абсолютно заинтересованы в том, чтобы бороться за титул IBF и во взвешивании на второй день. Мы пока не приняли решения относительно пояса WBC», — цитирует Гомеса BoxingScene.



Когда же спросили самого Альвареса, намерен ли он оспаривать титул WBC, мексиканец сказал: «Нет, я не дерусь за титул WBC».



Поединок между Альваресом и Головкиным, владеющим поясами IBF/IBO/WBA/WBO, запланирован на 16 сентября в Лас-Вегасе.