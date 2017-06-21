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https://sport.mail.ru/news/boxing/30140474/
21 июня 2017, 9:52 | Бокс | Sports.kz

Журналист Bleacher Report назвал главную проблему Каната Ислама

Обозреватель событий в мире бокса Bleacher Report Бриггс Сикинс поделился со Sports.kz мнением относительно перспектив казахстанца Каната Ислама.

Обозреватель событий в мире бокса Bleacher Report <span class=error>Бриггс</span> <span class=error>Сикинс</span> поделился со Sports.kz мнением относительно перспектив <span class=error>казахстанца</span> Каната Ислама. Увеличить
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— Канат Ислам похож на многих бойцов, которые приходят из стран бывшего советского блока — он очень хорош, опасный противник, не обладающий связями. Поэтому ему тяжело получать хорошие бои. Я бы хотел, чтобы он сразился с настоящим соперником. Уверен, что он может сразиться с сильным соперником как поздняя по времени замена, — чтобы потом взять паузу, как это сделал, например, грузинский средневес Автандил Хурцидзе, когда дрался с Антуаном Дугласом, — сказал Сикинс.

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