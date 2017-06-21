Журналист Bleacher Report назвал главную проблему Каната Ислама

— Канат Ислам похож на многих бойцов, которые приходят из стран бывшего советского блока — он очень хорош, опасный противник, не обладающий связями. Поэтому ему тяжело получать хорошие бои. Я бы хотел, чтобы он сразился с настоящим соперником. Уверен, что он может сразиться с сильным соперником как поздняя по времени замена, — чтобы потом взять паузу, как это сделал, например, грузинский средневес Автандил Хурцидзе, когда дрался с Антуаном Дугласом, — сказал Сикинс.