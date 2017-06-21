Сондерс проведет защиту титула WBO в один день с боем Головкин - Альварес

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соперник британца пока не определен, так же как и арена, на которой пройдет бой.

Примечательно, что в этот же день состоится «бой десятилетия» между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканским боксером Саулем «Канело» Альваресом. Данный поединок пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене T-Mobile.

Интересно, что в одном из последних интервью Билли Джо выразил желание выступить в андеркарде боя Головкин — Альварес против канадца Давида Лемье.

Сам британец потешил мир бокса своим участием в пресс-туре Головкина и Альвареса. Во время встречи с журналистами в Лондоне Сондерс потроллил «Канело», а также был «поставлен на место» GGG. Кроме того, он запомнился тем, что оказался без штанов во время своего интервью. Так над ним пошутил британский тяжеловес Дерек Чисора.