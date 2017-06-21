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https://sport.mail.ru/news/boxing/30140139/
21 июня 2017, 9:44 | Бокс | Vesti.kz

Сондерс проведет защиту титула WBO в один день с боем Головкин — Альварес

Британский боксер Билли Джо Сондерс проведет защиту титула WBO 16 сентября, сообщают Vesti.kz. Поединок состоится в Великобритании.

Поединок Билли Джо пройдет в Великобритании. Увеличить
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Соперник британца пока не определен, так же как и арена, на которой пройдет бой.

Примечательно, что в этот же день состоится «бой десятилетия» между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканским боксером Саулем «Канело» Альваресом. Данный поединок пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене T-Mobile.

Интересно, что в одном из последних интервью Билли Джо выразил желание выступить в андеркарде боя Головкин — Альварес против канадца Давида Лемье.

Сам британец потешил мир бокса своим участием в пресс-туре Головкина и Альвареса. Во время встречи с журналистами в Лондоне Сондерс потроллил «Канело», а также был «поставлен на место» GGG. Кроме того, он запомнился тем, что оказался без штанов во время своего интервью. Так над ним пошутил британский тяжеловес Дерек Чисора.

В свою очередь Геннадий Головкин и Сауль Альварес провели еще одну масштабную пресс-конференцию, а также поучаствовали в событиях, входящих в рекламную кампанию поединка. На этот раз местом встречи стал Нью-Йорк.
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