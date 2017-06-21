Сондерс проведет защиту титула WBO в один день с боем Головкин — Альварес
Британский боксер Билли Джо Сондерс проведет защиту титула WBO 16 сентября, сообщают Vesti.kz. Поединок состоится в Великобритании.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Соперник британца пока не определен, так же как и арена, на которой пройдет бой.
Примечательно, что в этот же день состоится «бой десятилетия» между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканским боксером Саулем «Канело» Альваресом. Данный поединок пройдет в
Интересно, что в одном из последних интервью Билли Джо выразил желание выступить в андеркарде боя Головкин — Альварес против канадца Давида Лемье.
Сам британец потешил мир бокса своим участием в
В свою очередь Геннадий Головкин и Сауль Альварес провели еще одну масштабную
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter