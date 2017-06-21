Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30139960/
21 июня 2017, 9:15 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: Уорд проделал красивую работу, а у Ковалева я не увидел прогресса

Казахстанский средневес Геннадий Головкин похвалил американца Андре Уорда за победу в реванше с российским боксером Сергеем Ковалевым, сообщает Sports.kz.

Казахстанский <span class=error>средневес</span> Геннадий <span class=error>Головкин</span> похвалил американца <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорда</span> за победу в реванше с российским боксером Сергеем <span class=error>Ковалевым</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Андре Уорд проделал красивую работу. У Сергея я не увидел особого прогресса. Андре — умный парень. Я не рефери, я боксер, но по мне бой остановили рановато. Все-таки корпус это не голова. Надо было сначала пару-тройку раз отсчитать нокдаун, а не сразу его останавливать, — отметил Головкин в интервью Fighthype.com.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
20 июня

Боец UFC рассказал, как Головкин нокаутировал «Канело» во втором раунде

Головкин и Альварес «подрались» в редакции газеты Нью-Йорка

Возможен ли бой Геннадий Головкин - Андре Уорд