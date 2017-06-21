Геннадий Головкин: Уорд проделал красивую работу, а у Ковалева я не увидел прогресса

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— Андре Уорд проделал красивую работу. У Сергея я не увидел особого прогресса. Андре — умный парень. Я не рефери, я боксер, но по мне бой остановили рановато. Все-таки корпус это не голова. Надо было сначала пару-тройку раз отсчитать нокдаун, а не сразу его останавливать, — отметил Головкин в интервью Fighthype.com.