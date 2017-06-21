«Канело» отказался претендовать на титул WBC в бою Головкиным

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Так, GGG владеет поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. А у «Канело» со Всемирным боксерским советом (WBC) в прошлом году возник конфликт. Мексиканец считает, что организация вынудила его отдать пояс Головкину без боя.

«Мы абсолютно намерены бороться за пояс IBF и взвешиваться в день боя. насчет пояса WBC мы еще не определились», — заявил промоутер Альвареса Эрик Гомес Golden Boy Promotions, пишет boxingscene.com.

Однако «Канело не согласился и быстро вскочил, заявив: «Нет, я не буду драться за WBC».

Напомним, что на пояс IBF, принадлежащий Головкину, не претендовал его прошлый соперник Дэниэл Джейкобс. Он не пришел на взвешивание в день боя, которое положено по правилам организации, что позволило ему превысить лимит среднего веса во время поединка.