Дэниэл Джейкобс: Я позвонил Лемье, но он сказал, что у него более грандиозные планы

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«Я позвонил Давиду Лемье. Но он сказал, что у него более грандиозные планы. Я не знаю, о чем он. Я только знаю, что у Билли Джо Сондерса последний бой отменился. У меня же есть хорошие варианты. Вообще мне повезло, что я оказался в таком положении», — сказал Джейкобс в интервью Fighthub.

Напомним, ранее Джейкобс заявил, что согласен встретиться с Лемье в андеркарте боя Головкин — «Канело». Но такое же заявление сделал и чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс, бой которого отменился из-за ареста Автандила Хурцидзе.

Джейкобс также сделал прогноз на бой Головкин — «Канело», назвав казахстанца фаворитом из-за его габаритов. Альварес же отметил, что считает Джейкобса победителем в поединке с GGG.