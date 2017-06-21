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https://sport.mail.ru/news/boxing/30139276/
21 июня 2017, 8:03 | Бокс | Vesti.kz

Дэниэл Джейкобс: Я позвонил Лемье, но он сказал, что у него более грандиозные планы

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО), последний соперник казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), рассказал о своем разговоре с другим экс-оппонентом казахстанца канадцем Давидом Лемье (38−3, 33 КО), с которым планировал провести бой в андеркарте GGG — «Канело».

Американец хотел драться с канадцем в андеркарте боя GGG — Канело. Увеличить
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«Я позвонил Давиду Лемье. Но он сказал, что у него более грандиозные планы. Я не знаю, о чем он. Я только знаю, что у Билли Джо Сондерса последний бой отменился. У меня же есть хорошие варианты. Вообще мне повезло, что я оказался в таком положении», — сказал Джейкобс в интервью Fighthub.

Напомним, ранее Джейкобс заявил, что согласен встретиться с Лемье в андеркарте боя Головкин — «Канело». Но такое же заявление сделал и чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс, бой которого отменился из-за ареста Автандила Хурцидзе.

Джейкобс также сделал прогноз на бой Головкин — «Канело», назвав казахстанца фаворитом из-за его габаритов. Альварес же отметил, что считает Джейкобса победителем в поединке с GGG.

Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, казахстанец будет защищать свои титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
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