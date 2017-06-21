Стало известно, когда можно будет купить билеты на бой Головкин — «Канело»
Билеты на один из самых долгожданных поединков в боксе между казахстанцем Геннадием Головкиным, владеющим титулами WBC/WBA/IBF/IBO в среднем весе, и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом можно будет купить в четверг, 22 июня, начиная с 23:00 по времени Астаны, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Билеты на это событие будут продаваться по цене 300, 500, 700, 800, 1500, 2000, 2500 и 5000 долларов. Причем билеты по 300 и 500 можно будет купить только по два на руки, а по цене 700, 800, 1500, 2000, 2500 и 5000 будет ограничение по десять на человека.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на арене
Напомним, что накануне Головкин (37−0, 33 КО) объявил об официальном старте предварительных продаж билетов на бой против «Канело». Также о старте предварительных продаж объявила и промоутерская компания Golden Boy, которая представляет интересы Альвареса.
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