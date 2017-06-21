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Билеты на это событие будут продаваться по цене 300, 500, 700, 800, 1500, 2000, 2500 и 5000 долларов. Причем билеты по 300 и 500 можно будет купить только по два на руки, а по цене 700, 800, 1500, 2000, 2500 и 5000 будет ограничение по десять на человека.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону в поединке будут стоять титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. В США этот бой будет показан по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.

Напомним, что накануне Головкин (37−0, 33 КО) объявил об официальном старте предварительных продаж билетов на бой против «Канело». Также о старте предварительных продаж объявила и промоутерская компания Golden Boy, которая представляет интересы Альвареса.