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https://sport.mail.ru/news/boxing/30139208/
21 июня 2017, 8:02 | Бокс | Vesti.kz

Стало известно, когда можно будет купить билеты на бой Головкин — «Канело»

Билеты на один из самых долгожданных поединков в боксе между казахстанцем Геннадием Головкиным, владеющим титулами WBC/WBA/IBF/IBO в среднем весе, и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом можно будет купить в четверг, 22 июня, начиная с 23:00 по времени Астаны, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сам поединок состоится 16 сентября в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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Билеты на это событие будут продаваться по цене 300, 500, 700, 800, 1500, 2000, 2500 и 5000 долларов. Причем билеты по 300 и 500 можно будет купить только по два на руки, а по цене 700, 800, 1500, 2000, 2500 и 5000 будет ограничение по десять на человека.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону в поединке будут стоять титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. В США этот бой будет показан по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.

Напомним, что накануне Головкин (37−0, 33 КО) объявил об официальном старте предварительных продаж билетов на бой против «Канело». Также о старте предварительных продаж объявила и промоутерская компания Golden Boy, которая представляет интересы Альвареса.

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