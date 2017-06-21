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«Я слышу много замечательных откликов. Люди хотят, чтобы я дрался в андеркарте боя Головкин — Альварес. Я рад, что я тот парень, которого хотят видеть болельщики.

Я разоблачил GGG, сто процентов. Мы никогда еще не видели его с опущенными руками, как в бою со мной. Для меня не имеет значения, кто победит в их противостоянии с Альваресом. Но я думаю, что победит GGG, потому что он крупнее. А я готов драться как с победителем, так и с проигравшим, — сказал Джейкобс в интервью Fighthub.

Напомним, что «Канело», высказываясь о бое Головкина с Джекобсом, отметил, что на его взгляд казахстанец проиграл в том поединке. При этом и сам Джейкобс не согласился с решением судей и считает себя победителем. С его оценкой не согласен тренер Головкина Абель Санчес, который отметил, что в активе его подопечного восемь выигранных раундов и один нокдаун.