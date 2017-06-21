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https://sport.mail.ru/news/boxing/30139138/
21 июня 2017, 8:00 | Бокс | Vesti.kz

Экс-соперник Головкина Дэниэл Джейкобс сделал прогноз на бой GGG — «Канело»

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО), последний соперник казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сделал свой прогноз на бой GGG и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО).

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«Я слышу много замечательных откликов. Люди хотят, чтобы я дрался в андеркарте боя Головкин — Альварес. Я рад, что я тот парень, которого хотят видеть болельщики.

Я разоблачил GGG, сто процентов. Мы никогда еще не видели его с опущенными руками, как в бою со мной. Для меня не имеет значения, кто победит в их противостоянии с Альваресом. Но я думаю, что победит GGG, потому что он крупнее. А я готов драться как с победителем, так и с проигравшим, — сказал Джейкобс в интервью Fighthub.

Напомним, что «Канело», высказываясь о бое Головкина с Джекобсом, отметил, что на его взгляд казахстанец проиграл в том поединке. При этом и сам Джейкобс не согласился с решением судей и считает себя победителем. С его оценкой не согласен тренер Головкина Абель Санчес, который отметил, что в активе его подопечного восемь выигранных раундов и один нокдаун.

Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, казахстанец будет защищать свои титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO. В андеркарте этого вечера бокса может выступить и Джейкобс.

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