Полное видео пресс-конференции Головкина и «Канело» в Нью-Йорке

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Боксеры ответили на вопросы журналистов и провели дуэль взглядов. В рамках медиатура GGG и «Канело» 22 июня также встретятся со СМИ в Лос-Анджелесе, где постоянно проживает казахстанский боксер.

Во время пресс-конференции в Нью-Йорке Головкин заявил, что голоден, пообещав устроить «биг драма шоу». Альварес же верит, что сможет победить GGG нокаутом.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону в этом бою будут стоять все титулы казахстанца, который владеет поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе.

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