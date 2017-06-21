Полное видео пресс-конференции Головкина и «Канело» в Нью-Йорке
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пресс-конференции казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) в Нью-Йорке.
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Боксеры ответили на вопросы журналистов и провели дуэль взглядов. В рамках медиатура GGG и «Канело» 22 июня также встретятся со СМИ в
Во время
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в
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