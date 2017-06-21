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21 июня 2017, 7:57 | Бокс | Vesti.kz

Леффлер: У Мейвезера и МакГрегора огромные базы фанатов, но и бой Головкин — «Канело» соберет немало болельщиков

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер поделился своим мнением о бое звезды бокса Флойда Мейвезера-младшего против звезды UFC Конора МакГрегора, который состоится в Лас-Вегасе за три недели до поединка казахстанца с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

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«Мы сделаем все возможное для продвижения боя Головкин — «Канело». Я думаю, поклонники бокса понимают, что это самый большой боксерский матч. Конечно, у Конора и Флойда огромные базы фанатов, и это сделает их противостояние зрелищным. Но я думаю, что и бой GGG — «Канело» соберет немало болельщиков.

Мы несколько раз пытались организовать бой Флойда с GGG, но это нереально из-за веса, даже если бы Геннадий спустился в 154 фунта. Я большой поклонник МакГрегора. И вопрос в том, сможет ли он показать свои навыки к боксерском ринге. Эксперты считают, что ставки против него. Так же, как были бы против Флойда, если они встречались в октогоне. Но это ошибочное мнение, что Конор подчинится Флойду. Ведь это такое событие, такое зрелище! Я думаю, что оба его участника должны будут хорошо себя подать. Мы же помним, что было с Пакьяо. Много людей купили платные трансляции впервые, отдали за это по 100 долларов и были разочарованы. И после этого много боев не показали хорошие цифры на PPV. Поэтому мы просто надеемся, что это будет развлекательное мероприятие. Как я уже сказал, фанаты бокса ждут боя GGG — «Канело», но оба события будут очень хорошими, — сказал Леффлер.

Напомним, поединок Мейвезера и МакГрегора состоится 26 августа на T-mobile Аrena в Лас-Вегасе. А 16 сентября на этой же арене запланирован бой между Головкиным и «Канело». Большинство экспертов считают, что бой Мейвезера и МакГрегора негативно скажется на раскрутке поединка казахстанского чемпиона.

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