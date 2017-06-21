Леффлер: У Мейвезера и МакГрегора огромные базы фанатов, но и бой Головкин — «Канело» соберет немало болельщиков
Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер поделился своим мнением о бое звезды бокса Флойда
Мейвезера-младшего против звезды UFC Конора МакГрегора, который состоится в Лас-Вегасе за три недели до поединка казахстанца с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
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«Мы сделаем все возможное для продвижения боя Головкин — «Канело». Я думаю, поклонники бокса понимают, что это самый большой боксерский матч. Конечно, у Конора и Флойда огромные базы фанатов, и это сделает их противостояние зрелищным. Но я думаю, что и бой GGG — «Канело» соберет немало болельщиков.
Мы несколько раз пытались организовать бой Флойда с GGG, но это нереально
Напомним, поединок Мейвезера и МакГрегора состоится 26 августа на
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