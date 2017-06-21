«Мы сделаем все возможное для продвижения боя Головкин — «Канело». Я думаю, поклонники бокса понимают, что это самый большой боксерский матч. Конечно, у Конора и Флойда огромные базы фанатов, и это сделает их противостояние зрелищным. Но я думаю, что и бой GGG — «Канело» соберет немало болельщиков.

Мы несколько раз пытались организовать бой Флойда с GGG, но это нереально из-за веса, даже если бы Геннадий спустился в 154 фунта. Я большой поклонник МакГрегора. И вопрос в том, сможет ли он показать свои навыки к боксерском ринге. Эксперты считают, что ставки против него. Так же, как были бы против Флойда, если они встречались в октогоне. Но это ошибочное мнение, что Конор подчинится Флойду. Ведь это такое событие, такое зрелище! Я думаю, что оба его участника должны будут хорошо себя подать. Мы же помним, что было с Пакьяо. Много людей купили платные трансляции впервые, отдали за это по 100 долларов и были разочарованы. И после этого много боев не показали хорошие цифры на PPV. Поэтому мы просто надеемся, что это будет развлекательное мероприятие. Как я уже сказал, фанаты бокса ждут боя GGG — «Канело», но оба события будут очень хорошими, — сказал Леффлер.