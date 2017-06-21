Геннадий Головкин и Сауль «Канело» Альварес провели дуэль взглядов в Нью-Йорке

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Боксеры ответили на вопросы журналистов и провели еще одну дуэль взглядов. Первая состоялась еще 7 мая сразу после официального объявления о поединке, вторая — во время пресс-конференции в Лондоне. В рамках медиатура GGG и «Канело» также встретятся со СМИ в Лос-Анджелесе, где постоянно проживает казахстанский боксер.

Во время пресс-конференции в Нью-Йорке Головкин заявил, что голоден, пообещав устроить «биг драма шоу». Альварес же верит, что сможет победить GGG нокаутом.