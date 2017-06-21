Геннадий Головкин и Сауль «Канело» Альварес провели дуэль взглядов в Нью-Йорке
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) провели
пресс-конференцию в Нью-Йорке, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Боксеры ответили на вопросы журналистов и провели еще одну дуэль взглядов. Первая состоялась еще 7 мая сразу после официального объявления о поединке, вторая — во время
Во время
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в
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