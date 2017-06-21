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21 июня 2017, 7:55 | Бокс | Vesti.kz

Сауль Альварес: Я верю, что смогу победить Головкина нокаутом

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) на пресс-конференции в Нью-Йорке, приуроченной к бою с казахстанским чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), заявил, что находится в лучшей своей форме и рассчитывает на досрочную победу, сообщает Vesti.kz.

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«Сейчас лучший момент для нашего боя с Головкиным. Потому что сейчас я в лучшей своей форме. Я могу показать что-то большее. И я готов к этому бою. Я верю, что смогу победить нокаутом. Но предугадать что-то сложно. И я буду готов к бою на 100 процентов», — сказал «Канело».

Напомним, сегодня Головкин и Альварес провели вторую пресс-конференцию, приуроченную к бою. Она прошла в Нью-Йорке.

Также Головкин объявил о старте продаж билетов на его бой с «Канело», который состоится в Лас-Вегасе 16-го сентября.

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