Сауль Альварес: Я верю, что смогу победить Головкина нокаутом
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) на
пресс-конференции в Нью-Йорке, приуроченной к бою с казахстанским чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), заявил, что находится в лучшей своей форме и рассчитывает на досрочную победу, сообщает Vesti.kz.
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«Сейчас лучший момент для нашего боя с Головкиным. Потому что сейчас я в лучшей своей форме. Я могу показать
Напомним, сегодня Головкин и Альварес провели вторую
Также Головкин объявил о старте продаж билетов на его бой с «Канело», который состоится в
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