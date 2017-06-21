Сауль Альварес: Я верю, что смогу победить Головкина нокаутом

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«Сейчас лучший момент для нашего боя с Головкиным. Потому что сейчас я в лучшей своей форме. Я могу показать что-то большее. И я готов к этому бою. Я верю, что смогу победить нокаутом. Но предугадать что-то сложно. И я буду готов к бою на 100 процентов», — сказал «Канело».

Напомним, сегодня Головкин и Альварес провели вторую пресс-конференцию, приуроченную к бою. Она прошла в Нью-Йорке.