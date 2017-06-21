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21 июня 2017, 7:54 | Бокс | Vesti.kz

Головкин о бое с «Канело»: Я очень голоден. Обещаю «биг драма шоу»

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) на пресс-конференции в Нью-Йорке, приуроченной к бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), отметил, что предстоящий бой будет настоящим подарком для фанатов бокса, пообещав снова устроить «биг драма шоу», сообщают Vesti.kz.

GGG отметил что предстоящий бой будет настоящим подарком для фанатов. Увеличить
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«Спасибо всем, кто поддерживает нас, — настоящим фанатам бокса. Конечно, все с нетерпением ждут этот бой. Последние пару лет все хотят увидеть этот бой. И вот, мы готовы. Я очень голоден. И я верю, что «Канело» тоже выглядит таковым. Это очень интересный бой для нас.

Все понимают, что это прекрасный бой не только для нас двоих, но и для всего бокса. Серьезно, у каждого из нас есть шанс. И я верю, что мы покажем отличное шоу. Боксерское шоу. Это будет большой подарок для всего мира бокса. Мы оба — профессиональные спортсмены. Я обещаю «биг драма шоу», — сказал Головкин.

Напомним, сегодня Головкин и Альварес провели вторую пресс-конференцию, приуроченную к бою. Она прошла в Нью-Йорке.

Также Головкин объявил о старте продаж билетов на его бой с «Канело», который состоится в Лас-Вегасе 16-го сентября. Альварес, в свою очередь, заявил на пресс-конференции, что верит в свою победу нокаутом.
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