Головкин о бое с «Канело»: Я очень голоден. Обещаю «биг драма шоу»

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«Спасибо всем, кто поддерживает нас, — настоящим фанатам бокса. Конечно, все с нетерпением ждут этот бой. Последние пару лет все хотят увидеть этот бой. И вот, мы готовы. Я очень голоден. И я верю, что «Канело» тоже выглядит таковым. Это очень интересный бой для нас.

Все понимают, что это прекрасный бой не только для нас двоих, но и для всего бокса. Серьезно, у каждого из нас есть шанс. И я верю, что мы покажем отличное шоу. Боксерское шоу. Это будет большой подарок для всего мира бокса. Мы оба — профессиональные спортсмены. Я обещаю «биг драма шоу», — сказал Головкин.

Напомним, сегодня Головкин и Альварес провели вторую пресс-конференцию, приуроченную к бою. Она прошла в Нью-Йорке.