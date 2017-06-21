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«Все хотят этой битвы. Это хороший бой для болельщиков, для бизнеса, для всех. Я его знаю. И он знает меня давно. Это не просто противостояние силы и скорости. Это определение лучшего, номера один P4P. Это жесткая борьба. 50 на 50. Возможно, после этого боя у нас будет матч-реванш. Люди, которые ценят бокс, очень хотят посмотреть этот бой», — сказал Головкин.

Напомним, сегодня Головкин и Альварес провели вторую пресс-конференцию, приуроченную к бою. Она прошла в Нью-Йорке.