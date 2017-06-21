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https://sport.mail.ru/news/boxing/30138587/
21 июня 2017, 7:50 | Бокс | Vesti.kz

Головкин: Наш бой с «Канело» — не просто противостояние силы и скорости. Это определение лучшего боксера Р4Р

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО), комментируя свой предстоящий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), отметил, что после поединка в Лас-Вегасе возможен реванш.

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«Все хотят этой битвы. Это хороший бой для болельщиков, для бизнеса, для всех. Я его знаю. И он знает меня давно. Это не просто противостояние силы и скорости. Это определение лучшего, номера один P4P. Это жесткая борьба. 50 на 50. Возможно, после этого боя у нас будет матч-реванш. Люди, которые ценят бокс, очень хотят посмотреть этот бой», — сказал Головкин.

Напомним, сегодня Головкин и Альварес провели вторую пресс-конференцию, приуроченную к бою. Она прошла в Нью-Йорке.

Также Головкин объявил о старте продаж билетов на его бой с «Канело», который состоится в Лас-Вегасе 16-го сентября.

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