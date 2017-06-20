Геннадий Головкин объявил об официальном старте продаж билетов на бой с «Канело»

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Купить их можно по специальному промокоду GGG на сайте ASX.com, который является официальным билетным оператором арены T-Mobile в Лас-Вегасе.

О старте предварительных продаж объявила и промоутерская компания Golden Boy, которая представляет интересы Альвареса. Здесь также нужно ввести промокод — CaneloGGG. По всей видимости, в продаже на данный момент лишь ограниченное количество билетов.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. На кону в поединке будут стоять титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, которыми сейчас владеет казахстанец. В США этот бой будет показан по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.