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https://sport.mail.ru/news/boxing/30137407/
20 июня 2017, 23:08 | Бокс | Vesti.kz

Геннадий Головкин объявил об официальном старте продаж билетов на бой с «Канело»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) объявил об официальном старте предварительных продаж билетов на бой против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок пройдет 16 сентября в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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Купить их можно по специальному промокоду GGG на сайте ASX.com, который является официальным билетным оператором арены T-Mobile в Лас-Вегасе.

О старте предварительных продаж объявила и промоутерская компания Golden Boy, которая представляет интересы Альвареса. Здесь также нужно ввести промокод — CaneloGGG. По всей видимости, в продаже на данный момент лишь ограниченное количество билетов.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. На кону в поединке будут стоять титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, которыми сейчас владеет казахстанец. В США этот бой будет показан по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.
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