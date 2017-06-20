«Канело» считает, что Джейкобс победил Головкина

— Как по мне, Джейкобс победил в том бою — на одно или два очка. Но определенно нужно уважать решение судей. Мне показалось, Дэнни был чересчур осторожен в первых раундах. Если бы не это, он бы выиграл, — сказал Альварес в интервью iFL TV.



Бой Головкин — Джейкобс завершился победой казахстанского боксера единогласным решением судей.



Следующим соперником Геннадия станет именно Сауль Альварес — их поединок состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.