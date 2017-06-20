Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30137303/
20 июня 2017, 23:03 | Бокс | Sports.kz

«Канело» считает, что Джейкобс победил Головкина

Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) поделился мыслями по поводу боя Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО), который состоялся в марте в Нью-Йорке, сообщает Sports.kz.

Мексиканский боксер <span class=error>Сауль</span> Альварес (49−1−1 34 КО) поделился мыслями по поводу боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса (32−2 29 КО) который состоялся в марте в <nobr>Нью-Йорке</nobr> сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Sports.kz

 — Как по мне, Джейкобс победил в том бою — на одно или два очка. Но определенно нужно уважать решение судей. Мне показалось, Дэнни был чересчур осторожен в первых раундах. Если бы не это, он бы выиграл, — сказал Альварес в интервью iFL TV.

Бой Головкин — Джейкобс завершился победой казахстанского боксера единогласным решением судей.

Следующим соперником Геннадия станет именно Сауль Альварес — их поединок состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
20 июня

Боец UFC рассказал, как Головкин нокаутировал «Канело» во втором раунде

Геннадий Головкин: «Если люди считают Уорда лучшим P4P, то так и есть. Но меня это не волнует»

Геннадий Головкин: «Сондерс дважды отказался со мной драться»