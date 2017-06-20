«Канело» считает, что Джейкобс победил Головкина
Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) поделился мыслями по поводу боя Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО), который состоялся в марте в
Нью-Йорке, сообщает Sports.kz.
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— Как по мне, Джейкобс победил в том бою — на одно или два очка. Но определенно нужно уважать решение судей. Мне показалось, Дэнни был чересчур осторожен в первых раундах. Если бы не это, он бы выиграл, — сказал Альварес в интервью iFL TV.
Бой Головкин — Джейкобс завершился победой казахстанского боксера единогласным решением судей.
Следующим соперником Геннадия станет именно Сауль Альварес — их поединок состоится 16 сентября в
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