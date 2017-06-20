Сондерс выступит в андеркарде боя Головкин — Альварес?
Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) примет участие в вечере бокса Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) — Сауль Альвареса (49−1−1, 34 КО), который состоится 16 сентября в
Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz со ссылкой на твиттер Boxing Kingdom.
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«Билли Джо Сондерс будет драться за пару часов до боя “Канело” — GGG», — пишет Boxing Kingdom.
Несмотря на отсутствие официального подтверждения, этому можно верить: владельцем британского телеканала BT Sport/Box Nation, который будет показывать бой Головкин — Альварес в Великобритании, является промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен.
Отметим, что также Уоррен говорил, что Сондерс рассчитывает встретиться с победителем этого поединка.
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