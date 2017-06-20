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«Билли Джо Сондерс будет драться за пару часов до боя “Канело” — GGG», — пишет Boxing Kingdom.



Несмотря на отсутствие официального подтверждения, этому можно верить: владельцем британского телеканала BT Sport/Box Nation, который будет показывать бой Головкин — Альварес в Великобритании, является промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен.



Отметим, что также Уоррен говорил, что Сондерс рассчитывает встретиться с победителем этого поединка.