Гаджимагомедов вышел в четвертьфинал ЧЕ по боксу и завоевал путевку на чемпионат мира

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Российский боксер единогласным решением судей одержал победу над голландцем Петером Мюлленбергом. В четвертьфинале 21 июня россиянин будет боксировать с Томасом Хартом из Англии.

Гаджимагомедов заменил на турнире депортированного с территории Украины Георгия Кушиташвили, которому в прошлую среду было отказано во въезде в страну в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Также на Украину не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков.

Чемпионат Европы завершится 24 июня. Мировое первенство пройдет с 25 августа по 3 сентября в Гамбурге.