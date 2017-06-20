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20 июня 2017, 19:19 | Бокс | ТАСС

Россиянин Мамедов вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российский боксер Габил Мамедов вышел в четвертьфинал чемпионата Европы в весовой категории до 60 кг и завоевал путевку на чемпионат мира. Турнир проходит в Харькове.

Российский боксер единогласным решением судей одержал победу над датчанином Фредериком Йенсеном. В четвертьфинале 21 июня россиянин будет боксировать с победителем другого поединка, в котором позднее во вторник встретятся армянин Карен Тонаканян и болгарин Эльян Димитров.

Чемпионат Европы завершится 24 июня. Мировое первенство пройдет с 25 августа по 3 сентября в Гамбурге.
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Олимпийский чемпион Тищенко вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по боксу россиянин Евгений Тищенко вышел в четвертьфинал чемпионата Европы в весовой категории до 91 кг и завоевал путевку на чемпионат мира. Турнир проходит в Харькове.
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