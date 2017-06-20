Олимпийский чемпион Тищенко вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по боксу россиянин Евгений Тищенко вышел в четвертьфинал чемпионата Европы в весовой категории до 91 кг и завоевал путевку на чемпионат мира. Турнир проходит в Харькове.
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Российский боксер раздельным решением судей одержал победу над армянином Нареком Манасяном. Попадание в восьмерку лучших боксеров континента позволило Тищенко квалифицироваться на предстоящий чемпионат мира по боксу.
В четвертьфинале 21 июня россиянин будет боксировать с победителем другого поединка, в котором позднее во вторник встретятся венгр Адам Хамори и словак Эрик Тлканец.
25-летний Тищенко является действующим олимпийским чемпионом (2016), чемпионом мира (2015) и Европы (2015) в данной весовой категории.
Чемпионат Европы завершится 24 июня. Мировое первенство пройдет с 25 августа по 3 сентября в Гамбурге.
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