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20 июня 2017, 15:57 | Бокс | УНИАН

Национальная сборная по боксу завоевала первые четыре лицензии на Чемпионат мира

Четвёртый день Чемпионата Европы по боксу ознаменовался сразу четырьмя путёвками на предстоящий чемпионат мира в Гамбурге 2017 года для украинской команды, сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации бокса Украины.

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Пропуск на мировое первенство получили:

49 кг — Назар Куротчин.

52 кг — Дмитрий Замотаев.

69 кг — Евгений Барабанов.

+91 кг — Виктор Выхрист.

«Поздравляю спортсменов с первыми победами на Чемпионате Европы. Но еще более теплые поздравления тренерскому составу, который смог воспитать достойную команду. Я с нетерпением жду полуфинальных и финальных поединков и уверен, что сильные боксёрские традиции, а также те неимоверные усилия, которые вложены в команду приведут нас к медалям», отметил президент федерации бокса Украины (ФБУ) Владимир Продивус.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по боксу проходит в Харькове и является отборочным на Чемпионат мира. Всего 80 боксёров, по 8 из каждой весовой категории получат пропуск на мировое первенство.
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