Россиянин Назиров не сумел выйти в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российский боксер Бахтовар Назиров не смог пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы в весовой категории до 56 кг. Турнир проходит в Харькове.
В поединке второго круга россиянин раздельным решением судей уступил шотландцу Ли Макгрегору.
Назиров является победителем Европейских игр 2015 года в данной весовой категории.
Чемпионат Европы завершится 24 июня.
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