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https://sport.mail.ru/news/boxing/30133063/
20 июня 2017, 15:44 | Бокс | ТАСС

Россиянин Назиров не сумел выйти в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российский боксер Бахтовар Назиров не смог пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы в весовой категории до 56 кг. Турнир проходит в Харькове.

В поединке второго круга россиянин раздельным решением судей уступил шотландцу Ли Макгрегору.

Назиров является победителем Европейских игр 2015 года в данной весовой категории.

Чемпионат Европы завершится 24 июня.
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