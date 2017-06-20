Джошуа: В бою с Кличко Фьюри просто ходил по рингу 12 раундов, это скучно

Фьюри победил украинца единогласным решением судей, тогда как Джошуа нокаутировал Кличко после того, как сам побывал в нокдауне.



«Фьюри не старался мощно пробить, он не вышел на ринг драться. Он просто ходил по рингу на протяжении 12 раундов. Это скучно. Вопрос не в победе, а в том, как ты её одержал. Его котировки не выросли. Чью победу будут помнить люди спустя много лет?» — цитирует Фьюри BoxingScene.