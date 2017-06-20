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20 июня 2017, 15:09 | Бокс | Чемпионат.com

Джошуа: В бою с Кличко Фьюри просто ходил по рингу 12 раундов, это скучно

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA британец Энтони Джошуа не согласен с точкой зрения Тайсона Фьюри, считающего, что он одержал более убедительную победу над Владимиром Кличко, чем его соотечественник.

Выступление Рода Стюарта перед боем Владимир Кличко - Тайсон Фьюри. Увеличить
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Фьюри победил украинца единогласным решением судей, тогда как Джошуа нокаутировал Кличко после того, как сам побывал в нокдауне.

«Фьюри не старался мощно пробить, он не вышел на ринг драться. Он просто ходил по рингу на протяжении 12 раундов. Это скучно. Вопрос не в победе, а в том, как ты её одержал. Его котировки не выросли. Чью победу будут помнить люди спустя много лет?» — цитирует Фьюри BoxingScene.
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