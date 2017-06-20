«Естественно, качество бойцов в ринге в бою Мэйвезер — Макгрегор будет распределено неравномерно: лучший за последние годы боксер против чемпиона в смешанных единоборствах. Но для Флойда бой с таким соперником — прекрасный источник генерирования долларов. Для СМИ это, конечно, будет событием года, но лично меня поединок “Канело” и Головкина в сентябре привлекает куда больше», — пишет автор.



Бой Мэйвезер — Макгрегор состоится 26 августа на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты: победа Мэйвезера — 1,17, победа Макгрегора — 6,85.



Бой Головкин — Альварес пройдет там же спустя три недели — 16 сентября. Фаворитом поединка букмекеры считают казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,7. Успех «Канело» оценивается в 2,55.