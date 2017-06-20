Marca.com: «Бой Головкин — “Канело” привлекает куда больше, чем Мэйвезер — Макгрегор»
Журналист испанской газеты Marca Эмилио Маркиеги прокомментировал предстоящие бои: Флойд
Мэйвезер-младший (49−0, 26 КО) — Конор Макгрегор и Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) — Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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«Естественно, качество бойцов в ринге в бою Мэйвезер — Макгрегор будет распределено неравномерно: лучший за последние годы боксер против чемпиона в смешанных единоборствах. Но для Флойда бой с таким соперником — прекрасный источник генерирования долларов. Для СМИ это, конечно, будет событием года, но лично меня поединок “Канело” и Головкина в сентябре привлекает куда больше», — пишет автор.
Бой Мэйвезер — Макгрегор состоится 26 августа на «T-Mobile Arena» в
Бой Головкин — Альварес пройдет там же спустя три недели — 16 сентября. Фаворитом поединка букмекеры считают казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,7. Успех «Канело» оценивается в 2,55.
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