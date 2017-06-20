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https://sport.mail.ru/news/boxing/30132362/
20 июня 2017, 14:55 | Бокс | Sports.kz

Marca.com: «Бой Головкин — “Канело” привлекает куда больше, чем Мэйвезер — Макгрегор»

Журналист испанской газеты Marca Эмилио Маркиеги прокомментировал предстоящие бои: Флойд Мэйвезер-младший (49−0, 26 КО) — Конор Макгрегор и Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) — Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист испанской газеты Marca <span class=error>Эмилио</span> <span class=error>Маркиеги</span> прокомментировал предстоящие бои: <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мэйвезер-младший</nobr> (49−0 26 КО) — <span class=error>Конор</span> Макгрегор и Геннадий <span class=error>Головкин</span> (37−0 33 КО) — <span class=error>Сауль</span> Альварес (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Естественно, качество бойцов в ринге в бою Мэйвезер — Макгрегор будет распределено неравномерно: лучший за последние годы боксер против чемпиона в смешанных единоборствах. Но для Флойда бой с таким соперником — прекрасный источник генерирования долларов. Для СМИ это, конечно, будет событием года, но лично меня поединок “Канело” и Головкина в сентябре привлекает куда больше», — пишет автор.

Бой Мэйвезер — Макгрегор состоится 26 августа на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты: победа Мэйвезера — 1,17, победа Макгрегора — 6,85.

Бой Головкин — Альварес пройдет там же спустя три недели — 16 сентября. Фаворитом поединка букмекеры считают казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,7. Успех «Канело» оценивается в 2,55.

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