Казахстанский промоутер прокомментировал завершение карьеры Шуменова
Известный казахстанский промоутер, внештатный советник президента Федерации профессионального бокса РК поделился со Sports.kz мнением относительно решения завершить карьеру Бейбута Шуменова.
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— Это его решение, и с ним надо считаться. Бейбут Шуменов многое сделал в мире бокса, и если он почувствовал, что пришло время вешать перчатки на гвоздь, — значит, это решение правильное, — сказал Манкенов.
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