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https://sport.mail.ru/news/boxing/30132156/
20 июня 2017, 14:41 | Бокс | Sports.kz

Казахстанский промоутер прокомментировал завершение карьеры Шуменова

Известный казахстанский промоутер, внештатный советник президента Федерации профессионального бокса РК поделился со Sports.kz мнением относительно решения завершить карьеру Бейбута Шуменова.

Известный казахстанский промоутер внештатный советник президента Федерации профессионального бокса РК поделился со Sports.kz мнением относительно решения завершить карьеру <span class=error>Бейбута</span> <span class=error>Шуменова</span>. Увеличить
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— Это его решение, и с ним надо считаться. Бейбут Шуменов многое сделал в мире бокса, и если он почувствовал, что пришло время вешать перчатки на гвоздь, — значит, это решение правильное, — сказал Манкенов.

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