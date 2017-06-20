Казахстанский промоутер прокомментировал завершение карьеры Шуменова

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— Это его решение, и с ним надо считаться. Бейбут Шуменов многое сделал в мире бокса, и если он почувствовал, что пришло время вешать перчатки на гвоздь, — значит, это решение правильное, — сказал Манкенов.