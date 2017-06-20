Сначала, однако, Бронеру предстоит 29 июля провести бой с Майки Гарсией.



«Итак, после этого боя, если всё пройдёт для меня хорошо, я чувствую, что должен вернуться и сразиться с Нейтом Диасом в андеркарде боя Флойда», — цитирует Бронера BoxingScene.

Поединок Мейвезер — Макгрегор запланирован на 26 августа в Лас-Вегасе.