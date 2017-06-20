Бронер хочет сразиться с Нейтом Диасом в андеркарде боя Мейвезер — Макгрегор
Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер заявил о своём желании встретиться на ринге с бойцом UFC Нейтом Диасом в андеркарде поединка между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором.
Сначала, однако, Бронеру предстоит 29 июля провести бой с Майки Гарсией.
«Итак, после этого боя, если всё пройдёт для меня хорошо, я чувствую, что должен вернуться и сразиться с Нейтом Диасом в андеркарде боя Флойда», — цитирует Бронера BoxingScene.
Поединок Мейвезер — Макгрегор запланирован на 26 августа в
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