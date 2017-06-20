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https://sport.mail.ru/news/boxing/30131681/
20 июня 2017, 14:07 | Бокс | Чемпионат.com

Бронер хочет сразиться с Нейтом Диасом в андеркарде боя Мейвезер — Макгрегор

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер заявил о своём желании встретиться на ринге с бойцом UFC Нейтом Диасом в андеркарде поединка между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором.

Сначала, однако, Бронеру предстоит 29 июля провести бой с Майки Гарсией.

«Итак, после этого боя, если всё пройдёт для меня хорошо, я чувствую, что должен вернуться и сразиться с Нейтом Диасом в андеркарде боя Флойда», — цитирует Бронера BoxingScene.

Поединок Мейвезер — Макгрегор запланирован на 26 августа в Лас-Вегасе.
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