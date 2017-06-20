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https://sport.mail.ru/news/boxing/30130962/
20 июня 2017, 13:30 | Бокс | Sports.kz

Боксер-полицейский из Нью-Йорка Ниязов проведет бой в Астане

Непобежденный боксер и прославленный полицейский из Нью-Йорка, наш соотечественник Димаш Ниязов проведет свой первый бой в Астане.

Непобежденный боксер и прославленный полицейский из <nobr>Нью-Йорка</nobr> наш соотечественник <span class=error>Димаш</span> <span class=error>Ниязов</span> проведет свой первый бой в <span class=error>Астане</span>. Увеличить
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Он примет участие в вечере профессионального бокса в рамках международной выставки ЭКСПО. Димаш поделился еще одной новостью. Скоро он получит вторую награду за задержание особо опасного преступника.

Кони Айленд — живописное место в Бруклине, известное огромным Парком аттракционов и популярным пляжем «Брайтон бич». Именно здесь работает полицейский Димаш Ниязов. Участок его считается опасным и криминальным.

Димаш Ниязов, полицейский Нью-Йорка:
— Если идти в ту сторону, в конец Кони Айленда, то этот район называется Гетто. Там много ограблений, частая стрельба. Там очень много гангстеров, много разных банд. Даже молодежь 17−18 лет создает свои банды. Около 40 банд есть там. Они друг с другом что-то не поделят. За один день поступают 15−20 звонков. Это может идти без остановки. Иногда бывает время, что мы даже не успеваем ответить на звонки.

Сегодня у Димаша выходной. Но даже в такие минуты отдыха он продолжает следить за порядком и безопасностью своего района. И сегодня он с гордостью говорит, что их участок лидирует по снижению преступности в Бруклине.

Димаш Ниязов:
— Через пару месяцев получу награду за задержание одного криминала. У него было огнестрельное оружие. Здесь люди гуляют, здесь парк. Смотрится все красиво. Но никто не знает, что творится по ночам. Очень опасно здесь, много наркоманов. Наркотики здесь везде продают.

В начале 2017 года Димаш Ниязов был признан лучшим полицейским Нью-Йорка. Он задержал наркобарона и раскрыл преступную группу. Об этом писала американская пресса. А на днях он получил особый жетон — награду за достойную службу.

Димаш Ниязов:
— Каждые 6 месяцев мы должны сдавать экзамен по стрельбе. Если не сдашь этот экзамен, тогда тебя поставят на административную работу. На патруль не будешь выходить. Надо уметь обращаться с людьми профессионально, уважать их и относиться к ним честно. Бокс мне помогает каждый день. Физически очень быстрый, резкий. Я всегда обращаю внимание на маленькие детали, как в бое.

Димаш одержал 11-ую победу на профессиональном ринге, никогда не имел поражений. Последний бой прошел недавно в Детройте. Техническим нокаутом в пятом раунде он победил доминиканского боксера.

Димаш Ниязов:
— Я учился с 1 по 8 классы в Шымкенте. Жил я с ажекой и аташкой. Мои родители жили в США. А потом я присоединился к ним. Папа — тренер по боксу, мой собственный и главный тренер. Я начал заниматься боксом еще в Казахстане, в Шымкенте на стадионе имени Кажымукана. Мой главный тренер был Нургали Сафиуллин. Сейчас он олимпийский тренер Казахстана.

Димаш не теряет связь с родиной, старается отправлять весточки своим близким и друзьям в Казахстане. С гордостью носит значок с небесно-голубым флагом нашей страны.

Димаш Ниязов:
— Я скучаю по Казахстану сильно. Очень сильно даже. Кудай каласа, приеду. Все родные в Шымкенте, Астане. Наша столица очень красивая, два месяца назад приезжал туда. Конечно, Н. Назарбаев изменил город. Красивый стал. Мой бой в сентябре будет представлен на ЭКСПО в Астане. Буду выступать с Канатом Исламом вместе. И это будет мой первый бой в Казахстане.

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