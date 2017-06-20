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https://sport.mail.ru/news/boxing/30130496/
20 июня 2017, 12:59 | Бокс | Vesti.kz

«Теперь в промо-противостоянии с “Канело” Головкин явно лидирует». Как Сондерс, сам того не желая, помог GGG

Менеджер команды профессионального боксера тяжелого веса Бобби Ганна американский эксперт Джо Мак прокомментировал корреспонденту Vesti.kz выходку чемпиона мира по версии WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса на пресс-конференции, прошедшей в рамках совместного тура перед боем за титулы WBA (Super) WBC IBF IBO в той же категории между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Британец попытался зацепить казахстанца на <nobr>пресс-конференции.</nobr> Увеличить
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«Головкин редко повышает тон, но практически всегда он точно попадает в цель. В этот раз Сондерс, сам того не желая, сыграл на руку GGG. Британец хотел застать врасплох Головкина, однако спокойный ответ был лучшим, что можно было ожидать от него. Теперь в этом промо-противостоянии с “Канело” явно лидирует Головкин. Его имидж парня, который говорит иногда и всегда попадает в точку — увеличивает и без того огромную армию поклонников», — отметил Джо Мак.

Ранее Сондерс посетил пресс-конференцию казахстанца Головкина и мексиканца Альвареса. На ней британец попытался зацепить «Канело», а затем взялся за Головкина, однако казахстанец поставил Сондерса на место.

Добавим, что в одном из своих интервью после пресс-конференции Головкин назвал Сондерса клоуном: «Сейчас я сосредоточен на “Канело”. Конечно, я все еще хочу заполучить все пояса в среднем весе, это моя цель. А Сондерс… все его знают. Он несерьезен. Он клоун».

Между тем Сондерс заявил, что планирует провести защиту титула с Давидом Лемье в андеркарте боя Головкин — Альварес. Также, когда Сондерс давал интервью, к нему подошел другой британский боксер Дерек Чисора и стянул с чемпиона WBO штаны.

Напомним, что поединок Головкина и Альвареса запланирован на 16 сентября в Лас-Вегасе.

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