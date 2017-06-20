«Теперь в промо-противостоянии с “Канело” Головкин явно лидирует». Как Сондерс, сам того не желая, помог GGG
Менеджер команды профессионального боксера тяжелого веса Бобби Ганна американский эксперт Джо Мак прокомментировал корреспонденту Vesti.kz выходку чемпиона мира по версии WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса на
пресс-конференции, прошедшей в рамках совместного тура перед боем за титулы WBA (Super) WBC IBF IBO в той же категории между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
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Видимо, что-то случилось...
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«Головкин редко повышает тон, но практически всегда он точно попадает в цель. В этот раз Сондерс, сам того не желая, сыграл на руку GGG. Британец хотел застать врасплох Головкина, однако спокойный ответ был лучшим, что можно было ожидать от него. Теперь в этом
Ранее Сондерс посетил
Добавим, что в одном из своих интервью после
Между тем Сондерс заявил, что планирует провести защиту титула с Давидом Лемье в андеркарте боя Головкин — Альварес. Также, когда Сондерс давал интервью, к нему подошел другой британский боксер Дерек Чисора и стянул с чемпиона WBO штаны.
Напомним, что поединок Головкина и Альвареса запланирован на 16 сентября в
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