«Теперь в промо-противостоянии с “Канело” Головкин явно лидирует». Как Сондерс, сам того не желая, помог GGG

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«Головкин редко повышает тон, но практически всегда он точно попадает в цель. В этот раз Сондерс, сам того не желая, сыграл на руку GGG. Британец хотел застать врасплох Головкина, однако спокойный ответ был лучшим, что можно было ожидать от него. Теперь в этом промо-противостоянии с “Канело” явно лидирует Головкин. Его имидж парня, который говорит иногда и всегда попадает в точку — увеличивает и без того огромную армию поклонников», — отметил Джо Мак.

Ранее Сондерс посетил пресс-конференцию казахстанца Головкина и мексиканца Альвареса. На ней британец попытался зацепить «Канело», а затем взялся за Головкина, однако казахстанец поставил Сондерса на место.

Добавим, что в одном из своих интервью после пресс-конференции Головкин назвал Сондерса клоуном: «Сейчас я сосредоточен на “Канело”. Конечно, я все еще хочу заполучить все пояса в среднем весе, это моя цель. А Сондерс… все его знают. Он несерьезен. Он клоун».

Между тем Сондерс заявил, что планирует провести защиту титула с Давидом Лемье в андеркарте боя Головкин — Альварес. Также, когда Сондерс давал интервью, к нему подошел другой британский боксер Дерек Чисора и стянул с чемпиона WBO штаны.